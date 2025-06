Tudor a DAZN | Due belle vittorie i ragazzi sono stati bravi Yildiz è un giocatore raro ecco perché Vlahovic? Oggi è entrato con la testa giusta

Dopo due vittorie convincenti, i ragazzi di Tudor mostrano carattere e determinazione, meritandosi gli applausi dei tifosi. Yildiz, con la sua rarità , si sta affermando come un talento brillante, mentre Vlahovic ha dimostrato maturità entrando con la testa giusta. La Juventus si prepara a continuare su questa strada vincente: l’entusiasmo è alle stelle e il futuro promette grandi soddisfazioni.

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Wydad: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. PAROLE – «Era una partita un po’ diversa anche per l’orario, siamo andati in gol e quello ci ha aiutato ma io ho sempre paura anche con 3 o 4-1. Bravi i ragazzi con due belle vittorie, stasera si sono meritati una cena e ci prepariamo per l’ultima sfida del girone». SU YILDIZ – «Lo decide lui dove può arrivare. È un giocatore raro, con tanta corsa e poi fare male davanti con la mentalità da grande giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «Due belle vittorie, i ragazzi sono stati bravi. Yildiz è un giocatore raro, ecco perché. Vlahovic? Oggi è entrato con la testa giusta»

Chiellini a DAZN: «Con i giusti tempi creeremo una squadra competitiva per la prossima stagione. Tudor sta dando tanto alla squadra, rappresenta la Juventus nel migliore dei modi» - Giorgio Chiellini, protagonista di un'intervista a DAZN, sottolinea l'importanza di tempi giusti e strategie mirate per creare una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

