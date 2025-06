TS – Inter Urawa da battere assolutamente Già col Monterrey mezzo passo falso…

2025-06-21 21:11:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: “ Calhanoglu si sta comportando da professionista quale è, la sua partecipazione agli allenamenti è molto professionale. Non abbiamo nessun riscontro negativo da attribuirgli”. A dirlo è Giuseppe Marotta, invitato a rispondere sul futuro del centrocamposta turco, il cui incontro con il presidente del Galatasaray Dursun Ozbek ha elettrizzato le voci di mercato che vorrebbero il giocatore classe ’94 prossimo a congedarsi con i nerazzurri. Lo stesso Osbek ha poi smentito che si trattasse di un colloquio per un eventuale trasferimento a Istanbul. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Inter, Urawa da battere assolutamente. GiĂ col Monterrey mezzo passo falso…

Lotta scudetto in Serie A, Condò: «Il Napoli è stanco. L’Inter tatticamente europea per battere il Toro» - Nella lotta scudetto di Serie A, il Napoli mostra segni di stanchezza, pareggiando 2-2 contro il Genoa al 'Maradona'.

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

Prima pareggia Lautaro, poi Carboni al 92’ evita lo psicodramma all’Inter con l’Urawa Reds al Mondiale per Club Vai su Facebook

Marotta: Inter, Urawa da battere assolutamente. Già col Monterrey mezzo passo falso... - Il presidente dei nerazzurri non ammette errori contro i giapponesi e frena il mercato: "Bonny ci piace ma nessuna trattativa" ... Secondo tuttosport.com

Carboni al 92’ evita lo psicodramma all’Inter con l’Urawa Reds al Mondiale per Club - L'Inter rischia la figuraccia contro l'Urawa Red Diamonds e vince in rimonta 2- Come scrive fanpage.it