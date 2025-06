Truth il social network di Trump è andato in down dopo gli annunci dei bombardamenti in Iran

Truth, il social network di Trump, ha subito un blackout improvviso proprio mentre il mondo seguiva con attenzione gli annunci dei bombardamenti in Iran. La piattaforma, di proprietà della famiglia del presidente americano, si è interrotta dopo le notizie di attacco, sollevando interrogativi su possibili tensioni tra tecnologia e politica. Un evento che mette in luce come i momenti di crisi possano influenzare anche i social media più forti.

La piattaforma di proprietà della famiglia del presidente degli Stati Uniti ha iniziato a subire interruzioni del servizio dopo la notizia dell'attacco.

Il presidente americano Donald Trump annuncia sul social Truth: "Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Tanaz ed Esfahan" e aggiunge: "Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano...Tutti gli ae Vai su Facebook

