Trump | momento storico per Usa e Israele

In un momento cruciale per gli equilibri geopolitici, Donald Trump ha dichiarato su Truth Social che questa è una svolta storica per gli Stati Uniti, Israele e il mondo intero. Dopo l'attacco contro i siti nucleari iraniani, Trump invita Teheran a mettere fine alla guerra, esultando per il blitz su Fordow. Tuttavia, il post è scomparso, lasciando il suo impatto nel dibattito internazionale...

2.49 "Questo è un momento storico per gli Stati Uniti, Israele e il mondo": così Trump su Truth, poco dopo l'annuncio dell'attacco americano a tre siti nucleari iraniani. Il presidente ha invitato Teheran a "mettere fine alla guerra" e ha esultato per il bombardamento scrivendo "Fordow è andata", in riferimento a uno dei principali impianti nucleari dell'Iran. Il post è poi sparito, ma restano gli screenshot. Intanto Truth Social è andato in tilt, probabilmente per il traffico esploso dopo l'annuncio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - momento - storico - israele

Israele-Iran, gli Stati Unit in guerra Trump: «Abbiamo attaccato tre siti nucleari in Iran. Ora è il momento della pace» - Domenica 22 giugno, il mondo ha seguito con trepidazione gli sviluppi del conflitto tra Israele e Iran, alimentato anche dagli ultimi attacchi statunitensi contro siti nucleari iraniani.

Israele-Iran, Trump: «Abbiamo attaccato tre siti nucleari in Iran. Grazie ai nostri grandi guerrieri. Ora è il momento della pace» - In un clima di tensione che scuote il Medio Oriente, le recenti azioni militari israeliane contro siti nucleari iraniani hanno acceso il dibattito internazionale.

Donald #Trump condivide le parole del pastore evangelico ed ambasciatore USA in Israele, Mike #Huckabee: "Il presidente è stato scelto da Dio proprio per questo momento, come Truman nel 1945". @ultimora_pol Vai su X

GUERRA IN MEDIORIENTE. TRUMP “ SPERO IN UN ACCORDO FRA ISRAELE E IRAN, E’ IL MOMENTO “. Vai su Facebook

Israele - Iran, le news in diretta. Trump: “Abbiamo attaccato con successo tre siti nucleari iraniani”; Esplosioni a Teheran, missili iraniani su Israele. Spari su folla a Gaza, decine di morti; America-Israele un asse che dura da 58 anni aiuta a capire Trump.

Accordo di pace Israele-Emirati, Trump: "Svolta" | Netanyahu: "Momento storico" | La condanna di Iran e Turchia - Donald Trump ha illustrato lo storico accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi ... Da tgcom24.mediaset.it

Iran, dialogo con Europa. Trump: "Teheran vuole parlare con me, Israele non si ferma" - Vertice a Ginevra con il ministro degli Esteri iraniano. Segnala msn.com