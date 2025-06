Trump | Iran accetti pace o sarà tragedia

In un momento cruciale di tensione internazionale, Donald Trump ha annunciato con fermezza il successo delle operazioni militari contro l'Iran, sottolineando la distruzione degli impianti nucleari chiave. Con figure di spicco come il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio al suo fianco, Trump pone l'accento sulla necessità di fermare la minaccia nucleare di Teheran. La domanda ora è: l'Iran sceglierà la pace o la tragedia?

4.26 Trump ha parlato brevemente alla Nazione,sottolineando lo "spettacolare successo militare. Gli impianti nucleari chiave iraniani sono stati completamente distrutti". Accanto a lui, il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth. "Il nostro obiettivo era annullare le capacità di arricchimento del nucleare di Teheran e fermare la sua minaccia nucleare", ha spiegato, lanciando poi un ultimatum: "A questo punto o ci sarà la pace, o ci sarà una tragedia come mai prima". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

