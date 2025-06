trump si fa trascinare in guerra da netanyahu

L’immagine di Trump, con il cappellino rosso e lo sguardo impassibile davanti alle immagini dei bombardamenti, smentisce le sue promesse di pace. Dopo aver promesso di evitare guerre inutili, sembra essersi fatto trascinare in una spirale di conflitti, sotto la spinta di Netanyahu e delle alleanze internazionali. La sua posizione enigmatica solleva dubbi: può ancora essere considerato l’uomo della pace? La risposta, forse, si nasconde proprio dietro questa apparente contraddizione.

Donald Trump aveva promesso che con lui l’America non avrebbe più combattuto guerre inutili. “L’uomo della pace”, così si faceva chiamare: il negoziatore, il presidente che aveva disertato i conflitti altrui. Ma le immagini arrivate dalla Situation Room questa notte raccontano altro: Trump, cappellino rosso «Make America Great Again» in testa, osserva impassibile il monitor che trasmette in tempo reale i bombardamenti americani contro l’Iran. “Distrutti tre siti nucleari: Fordow, Natanz e Esfahan. Uno straordinario successo militare”, ha esultato poche ore dopo. Mentre Trump si celebrava, Tel Aviv e Gerusalemme venivano colpite dai missili iraniani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it