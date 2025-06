Trump realizza il sogno dei neocon | ma ora la strategia mediorientale è un rebus

Donald Trump ha finalmente realizzato il sogno dei neoconservatori, portando gli Stati Uniti a un passo dall’attacco all’Iran, un’azione che ha scosso le fondamenta del Medio Oriente e sollevato interrogativi sulla stabilità globale. Con questa mossa, Washington tenta di mantenere il suo predominio in una regione complessa e strategicamente critica, ma l’incertezza sulla reale efficacia di questa strategia rende il futuro ancora più incerto. Le prossime mosse saranno decisive per il fragile equilibrio internazionale.

Donald Trump, nella notte tra il 21 e il 22 giugno, ha realizzato il sogno definitivo dei neoconservatori: l'attacco all'Iran, il Paese che gli apprendisti stregoni del nuovo ordine globale post-Guerra Fredda ritenevano lo " Stato canaglia" per eccellenza, il nemico da colpire per mostrare la capacità di Washington di plasmare un nuovo Medio Oriente. Gli attacchi Usa in un contesto strategico difficile. Gli attacchi sui siti nucleari di Fordow, Isfahan e Natanz da parte dei bombardieri B-2 Spirit portano gli Usa a iniziare una nuova guerra mediorientale dai profili incerti. Trump ha ordinato l'azione per sostenere Israele e la sua guerra dichiarando di aderire agli obiettivi basilari della de-nuclearizzazione dell'Iran, ma ora la strategia mediorientale è un rebus.