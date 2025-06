Trump presidente debole al traino di Netanyahu Cosa cambia ora nello scenario internazionale

Il mondo si trova a un crocevia cruciale, con Trump che si mostra debole e sotto l’ala di Netanyahu. Questa dinamica ridisegna gli equilibri globali, portando incertezza e nuove sfide alla stabilità internazionale. Mentre le vecchie regole sembrano sgretolarsi, la scena internazionale si prepara a un nuovo capitolo, dove nulla è più scontato e ogni mossa può cambiare il futuro dei rapporti mondiali.

Roma, 22 giugno 2025 – Il dado è tratto. E se il presidente Trump ha definito l’operazione americana di questa notte "magnificent”, di magnificent non c’è proprio niente. L’attacco verso l’Iran è la dimostrazione evidente che i meccanismi che hanno regolato l’ordine internazionale fino a questo momento sono saltati completamente. E dove non ci sono regole, può succedere tutto. epa12190411 A handout photo made available by the White House shows and US President Donald Trump (L) Chair of the Joint Chiefs of Staff General Dan Caine (3-L) and White House Chief of Staff Susie Wiles (2-L) in the Situation Room of the White House in Washington, DC, USA, 21 June 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, presidente debole al traino di Netanyahu. Cosa cambia ora nello scenario internazionale

In questa notizia si parla di: trump - presidente - internazionale - debole

Trump in Arabia: ha incontrato Bin Salman. Poi in Qatar: gli regalano un aereo.L’ostaggio liberato non andrà dal presidente - Donald Trump ha recentemente visitato l'Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman all'aeroporto di Riad, con la partecipazione del segretario di Stato Marco Rubio.

Trump bombarda l'Iran perché Israele è troppo debole. Vorrei chiedere al ministro Crosetto se posso pubblicare un post per criticare alcune sue scelte politiche. Con molta gentilezza e grande rispetto, vorrei chiedere ai legali di Crosetto quali sono i giorni in c Vai su Facebook

Trump, presidente debole al traino di Netanyahu. Cosa cambia ora nello scenario internazionale; Donald Trump e l’arte del brutto accordo - Alessio Marchionna; L’Europa al confronto con Trump.

Trump contraddice sé stesso, per far valere la forza - Quando si siederà al tavolo delle trattative, Trump potrà dire: “Ci voleva la forza dell’America per rimettere le cose a posto”. Come scrive huffingtonpost.it

Attacco all’Iran, i dem Usa: “Trump non ha chiesto l’ok al Congresso”. Era già accaduto in Afghanistan e Iraq - Cortez parla di impeachment per l'attacco non autorizzato. Si legge su ilfattoquotidiano.it