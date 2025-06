Trump poteva bombardare l’Iran senza l’autorizzazione del Congresso?

L’attacco degli Stati Uniti in Iran ha acceso un vivace dibattito a Capitol Hill, rivelando profonde divisioni tra i membri del Congresso. Mentre i Dem gridano all’incostituzionalità e chiedono l’impeachment, anche tra i Repubblicani si percepisce una spaccatura. Trump, infatti, poteva agire senza l’autorizzazione del Congresso, sollevando interrogativi sulla legittimità delle sue azioni e sul futuro della politica estera americana. Ma le critiche continuano a susseguirsi, nel cuore di un’America divisa.

Washington, 22 giugno 2025 – L' attacco degli Stati Uniti in Iran ha sollevato forti reazioni fra i membri del Congresso Usa. Fra i due schieramenti che compongono il parlamento americano gli orientamenti sono diversi, e anche nel fronte dei Repubblicani, partito di cui il presidente è espressione, c'è una spaccatura. Dai Dem piovono accuse di incostituzionalità e c'è chi arriva ad evocare l' impeachment per The Donald. Ma le critiche arrivano anche dai conservatori che tacciano Trump di aver tradito la promessa di isolazionismo fatta in campagna elettorale, mettendo in pericolo la Nazione.

