Trump perché colpire l’Iran è stato un errore

le politiche di Trump, che hanno sbagliato nel colpire l’Iran senza una strategia chiara. Questo errore potrebbe segnare un punto di svolta nella regione, riaccendendo le tensioni e riportando il conflitto a un livello ancora più instabile. Le conseguenze di questa scelta rischiano di essere imprevedibili e di riscrivere il volto del Medio Oriente, con ripercussioni che coinvolgono tutti noi.

L'attacco statunitense della scorsa notte rischia di riscrivere completamente le dinamiche del conflitto tra Israele e Iran. Mentre le bombe americane cadevano su obiettivi strategici, l'effetto collaterale è esploso nelle strade della capitale iraniana: non in forma di paura o resa, ma di orgoglio ferito e sete di vendetta. Invece di indebolire il regime, le fiamme della rivolta si sono rovesciate contro l'Occidente, e in particolare contro Israele. Un capovolgimento che getta sabbia negli ingranaggi della strategia israeliana e mette Benjamin Netanyahu in una posizione delicata, quasi imbarazzante.