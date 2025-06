Trump parla alla nazione | gli Stati Uniti colpiscono le strutture nucleari iraniane

In un discorso deciso dalla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato con fermezza gli attacchi degli Stati Uniti alle strutture nucleari iraniane di Fordow, Natanz e Isfahan. Un'azione che segna una svolta nelle tensioni internazionali, con il presidente che sottolinea il successo militare e il messaggio chiaro di volontĂ di tutela e sicurezza nazionale. Resta da capire quali saranno le ripercussioni di questa operazione sulla fragile stabilitĂ mediorientale e globale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei di precisione su tre importanti strutture nucleari iraniane, Fordow, Natanz e Isfahan. Il tycoon ha annunciato l'attacco dalla Cross Hall della Casa Bianca, affiancato dal vice presidente JD Vance, dal segretario di Stato Marco Rubio e dal segretario alla Difesa Pete Hegseth. Trump ha definito l'operazione un "successo militare spettacolare". Il discorso alla nazione di Trump. "Questa sera, posso riferire al mondo che gli attacchi sono stati un successo militare spettacolare. Le principali strutture iraniane per l'arricchimento nucleare sono state completamente e totalmente distrutte", ha dichiarato Trump nelle sue prime osservazioni pubbliche dopo gli attacchi.

