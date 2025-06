Trump parla alla nazione e annuncia la guerra | L’Iran ora deve arrendersi

In un mondo sconvolto da tensioni crescenti, Donald Trump torna a scuotere gli equilibri globali con una dichiarazione potente e decisa: l'Iran deve arrendersi. Washington, con il supporto di Israele, ha lanciato un attacco senza precedenti sui centri nevralgici del nucleare iraniano. Mentre le bombe solcano il cielo del Medio Oriente, il futuro si fa incerto: quale sarà il prossimo capitolo di questa escalation? La storia si sta scrivendo in tempo reale, e tutto può cambiare.

Washington ha colpito. L'America di Donald Trump è tornata a bombardare nel cuore del Medio Oriente, questa volta insieme a Israele e con un obiettivo preciso: i tre siti principali del programma nucleare iraniano, Fordow, Natanz e Isfahan. Una pioggia di bombe sganciate da bombardieri strategici B-2, capaci di penetrare le fortificazioni sotterranee grazie alle GBU-57, armi d'élite che solo gli Stati Uniti possiedono. L'ordine è partito in segreto mentre la Casa Bianca annunciava una pausa di due settimane. Ma era solo una copertura, ha lasciato intendere Trump: una trappola per far abbassare la guardia a Teheran.