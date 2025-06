Trump muove i B-2 e Khamenei nomina tre suoi successori

In un clima di tensione internazionale, le mosse strategiche di Trump con i B-2 e la nomina di tre successori da parte di Khamenei segnano un nuovo capitolo nelle dinamiche geopolitiche. L’accusa contro l’Iran di sviluppare armi nucleari si sgretola sotto la lente degli esperti, confermando come le narrative siano spesso più complesse di quanto sembri. E ora, qual è il vero obiettivo dietro queste mosse?

Ormai è chiaro: l’accusa rivolta all’Iran di sviluppare la bomba nucleare è semplicemente inconsistente, come ha più volte – seppur tardivamente – confermato il direttore dell’Agenzia per l’Energia Nucleare, Rafael . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump muove i B-2 e Khamenei nomina tre suoi successori

