Trump muove i B-2 e Khamenei nomina tre suoi successori

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano mentre Trump dispiega i B-2, simbolo di potenza militare, e Khamenei annuncia tre successori, segnando un nuovo capitolo nella complessa partita geopolitica. In un contesto in cui le accuse sul nucleare iraniano si rivelano sempre piĂą infondate, il mondo osserva con attenzione alle mosse di queste figure chiave. Quale sarĂ il prossimo movimento in questo scenario incerto e strategico?

Aggiornamento delle 11 di domenica 22 giugno 2025 Ormai è chiaro: l’accusa rivolta all’Iran di sviluppare la bomba nucleare è semplicemente inconsistente, come ha piĂą volte – seppur tardivamente – . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump muove i B-2 e Khamenei nomina tre suoi successori

In questa notizia si parla di: trump - muove - khamenei - nomina

Trump muove i B-2 e Khamenei nomina tre suoi successori - In un clima di tensione internazionale, le mosse strategiche di Trump con i B-2 e la nomina di tre successori da parte di Khamenei segnano un nuovo capitolo nelle dinamiche geopolitiche.

Tel Aviv colpisce un sito nucleare a Isfahan, l’Iran risponde con un'ondata di missili sulle città israeliane. E per aumentare la pressione "diplomatica" Trump muove gli aerei capaci di sganciare la superbomba Gbu-57. Khamenei si prepara al peggio e nomina Vai su X

Tel Aviv colpisce un sito nucleare a Isfahan, l’Iran risponde con una nuova ondata di missili sulle città israeliane. E per aumentare la pressione “diplomatica” su Teheran Trump muove gli aerei capaci di sganciare la superbomba Gbu-57, avvicinandoli al teatro Vai su Facebook

Trump muove i B-2 e Khamenei nomina tre suoi successori; «L’attacco all’Iran è epocale ma tutto il mondo arabo tace»; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 giugno: la rassegna stampa.

Trump muove i B-2 e Khamenei nomina tre suoi successori - Iran (Internazionale) Ormai è chiaro: l’accusa rivolta all’Iran di sviluppare la bomba nucleare è semplicemente inconsistente, come ha più volte - Lo riporta ilmanifesto.it

Iran: nuovi raid di Israele, Khamenei nomina tre successori in caso sia ucciso - PUBBLICITÀ Nuovi attacchi reciproci tra venerdì e sabato tra Israele e Iran hanno portato a danni ingenti in Iran, inclusa l'uccisione di altri comandanti militari, e a una notte di emergenza nel cent ... Da informazione.it