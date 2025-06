Trump manda in tilt destra e sinistra | cosa rivela il suo attacco

L’attacco militare degli Stati Uniti all’Iran porta con sé alcune conseguenze laterali, ma non del tutto marginali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump manda in tilt destra e sinistra: cosa rivela il suo attacco

In questa notizia si parla di: attacco - trump - manda - tilt

Trump in Medioriente manda messaggi a Bibi - Donald Trump torna in Medioriente, inviando messaggi a Benjamin Netanyahu mentre incontra il leader siriano Ahmed al-Sharaa a Riad.

Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: attacco a Trump dal palco - Durante la cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’oro onoraria a Robert De Niro, celebrando il suo straordinario impatto sul mondo della recitazione.

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi «Arrendetevi» Trump medita di schierare gli Usa nel conflitto con l’Iran e lancia l’ultimatum: «Abbiamo il controllo dei cieli e sappiamo dov’è Khamenei, per ora non lo uccidiamo ma voglio una resa incondizionata». Il cancelli Vai su Facebook

Trump manda in tilt destra e sinistra: cosa rivela il suo attacco; Un possibile intervento militare in Iran manda in tilt il mondo MAGA di Trump; Trump e Netanyahu prima fanno saltare l'accordo sul nucleare e poi scatenano la guerra in Iran.

Trump annuncia l'attacco all'Iran: "Momento storico per gli USA, Israele e il mondo" - Blitz coordinato con Israele contro tre siti nucleari, incluso Fordow. Segnala rainews.it

Il discorso di Trump dopo l'attacco all'Iran: "Armi magnifiche nei cieli di Teheran. Ora la pace o colpiremo ancora" - In poco più di tre minuti, oltre a confermare l'appoggio a Israele, ha elogiato il proprio esercito e mandato un ultimatum ... Da today.it