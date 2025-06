Trump il partito repubblicano non è mai stato così unito

Donald Trump afferma che il Partito Repubblicano, spesso diviso, sta dimostrando un'unità senza precedenti, ora pronta a sostenere la legge più importante. Tuttavia, le recenti tensioni e gli attacchi all’Iran hanno messo alla prova questa coesione, lasciando intuire che dietro le quinte il partito continua a navigare tra divisioni e alleanze. In un clima di forte polarizzazione, la domanda resta: riusciranno davvero a mantenere questa unità per il bene del Paese?

"C'è grande unità nel partito repubblicano, forse come mai prima. Ora approviamo la grande e bellissima legge. Il nostro Paese sta andando alla Grande. Maga!". Lo scrive Donald Trump su Truth all'indomani degli attacchi all'Iran che hanno diviso il Grand old party.

