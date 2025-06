Trump ha iniziato la guerra che diceva di non voler scatenare

Donald Trump, ieri sera dallo Studio Ovale, ha annunciato un bombardamento in Iran, spezzando le sue promesse di non voler scatenare guerre. Mentre il tono trionfante di Trump fa eco nelle sue parole, all’interno della sua amministrazione il clima resta invisibilmente teso e incerto. Questa decisione segna un punto di svolta nelle dinamiche geopolitiche, lasciando molti a chiedersi quali saranno le ripercussioni future. È una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali, aprendo uno scenario imprevedibile.

Sabato sera, annunciando il bombardamento in Iran dallo Studio Ovale, Donald Trump ha adottato un tono trionfante, all'interno della sua amministrazione, però, il clima è ben più teso.

Ucraina, iniziato l'incontro tra Kiev e Mosca a Istanbul | Trump: "Voglio chiamare Putin per capire le sue intenzioni sulla guerra" - In un incontro cruciale tra Kiev e Mosca a Istanbul, le tensioni si intensificano. Donald Trump esprime il desiderio di contattare Putin per chiarire le sue intenzioni sulla guerra.

È successo davvero. Stanotte, all’1:50, Donald Trump ha annunciato l’ingresso ufficiale degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran, schierandosi al fianco di Israele. “Abbiamo completato con successo il nostro attacco ai tre siti nucleari in Iran, tra cui Fordow, Nat Vai su Facebook

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Iran: 'Chiudere lo stretto di Hormuz' LA DIRETTA; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico; Operazione “martello di mezzanotte”, gli Usa colpiscono tre siti nucleari di Teheran. L’Iran minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz, domani incontro con Putin.

La presidenza Trump sta scommettendo sulla guerra? - interventisti, promette la pace e nel frattempo prepara altri bersagli. Si legge su ilfoglio.it

Spannaus: “Guerra ingiustificata, Trump si è fatto manipolare” - Secondo l’analista statunitense, ha creato da solo la crisi ritirando Washington dall’accordo con Teheran nel suo primo mandato - Lo riporta rsi.ch