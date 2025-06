Trump ha iniziato la guerra che diceva di non voler scatenare

In un gesto sorprendente, Donald Trump ha annunciato il bombardamento in Iran dallo Studio Ovale, smentendo le sue precedenti promesse di evitare conflitti militari. Mentre il mondo osserva con apprensione, all’interno dell’amministrazione si percepisce un clima di grande tensione. Questa decisione potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici e riaccendere i fuochi di una guerra tanto temuta quanto vicina. Ma quali sono le conseguenze di questa mossa improvvisa?

Sabato sera, annunciando il bombardamento in Iran dallo Studio Ovale, Donald Trump ha adottato un tono trionfante, all'interno della sua amministrazione, però, il clima è ben più teso.

La guerra di Trump all'Iran - Siamo di fronte a un passaggio davvero drammatico con conseguenze non solo in Medio Oriente ma in tutto il mondo. Come scrive corriere.it