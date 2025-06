Trump dopo attacco a 3 siti nucleari iraniani | Se non ci sarà la pace colpiremo altri obiettivi l

In un clima di tensione crescente, l’annuncio di Donald Trump riguardo all’attacco di tre siti nucleari iraniani accende i riflettori sul futuro della stabilità internazionale. La minaccia di colpire altri obiettivi con rapidità e precisione lascia intendere una escalation che potrebbe cambiare gli equilibri globali. La domanda che sorge spontanea è: quanto durerà questa spirale di conflitto e quali saranno le sue conseguenze?

(Agenzia Vista) Washington, 22 giugno 2025 “Se la pace non arriverà rapidamente, attaccheremo gli altri obiettivi con precisione, velocità e abilità. La maggior parte di essi può essere eliminata in pochi minuti.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo aver annunciato di aver attaccato tre siti nucleari in Iran. Courtesy:The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it