Trump dalla Casa Bianca spiega agli americani l' attacco all' Iran | Ora la pace o sarà catastrofe

Donald Trump, dalla Casa Bianca, si rivolge agli americani con un messaggio urgente e deciso. In tre minuti di comunicato, rivendica l'attacco ai siti nucleari iraniani e avverte: "La pace o una tragedia peggiore". La tensione tra Stati Uniti e Iran raggiunge un livello critico, lasciando il mondo in bilico tra speranza e paura. La strada che si apre davanti a noi potrebbe cambiare per sempre il corso della storia.

In un messaggio televisivo di tre minuti dalla Casa Bianca, Donald Trump rivendica l'attacco contro i siti nucleari iraniani e lancia un ultimatum: "La pace o una tragedia peggiore".

