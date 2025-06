Trump | Con il premier Benjamin Netanyahu abbiamo lavorato come una squadra

In un clima di tensione globale, le recenti dichiarazioni dei leader e le minacce si intrecciano in un mosaico di sfide geopolitiche. Trump e Netanyahu hanno mostrato unità , mentre le parole della TV iraniana e delle autorità di Teheran alimentano i timori di escalation. Nel frattempo, il dibattito interno negli Stati Uniti si infiamma con richieste di impeachment. In questo scenario incerto, il mondo attende di capire quale sarà il prossimo passo verso una pace possibile o un conflitto armato.

La tv di Stato iraniana: "Ogni americano è un obiettivo". Il ministro degli esteri Araghchi: "L'attacco avrà conseguenze eterne". Ocasio Cortez: "Impeachment contro il presidente Usa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Con il premier Benjamin Netanyahu "abbiamo lavorato come una squadra"

"Con o senza Trump" Continuano a far discutere le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che non ha intenzione di diminuire l'intensità degli attacchi in Iran

Mentre a Gaza i palestinesi muoiono nel silenzio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato in diretta tv che l'obiettivo dichiarato della sua guerra all'Iran è l'eliminazione della Guida suprema Khamenei. Nessuna ambiguità : secondo lui, uccider

