Trump colpisce l’Iran | raid Usa su tre siti nucleari

In un clima di tensione crescente, Donald Trump annuncia con fermezza il successo di un raid statunitense su tre siti nucleari iraniani, lasciando il mondo in sospeso tra timore e attesa di conseguenze. La sua dichiarazione, condivisa alle prime ore italiane, accende i riflettori su un possibile punto di svolta nel delicato equilibrio internazionale. Ma cosa accadrĂ ora? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Con un post sul suo social Truth alle 2.24 della notte italiana, il presidente americano ha annunciato: «Abbiamo completato con successo il nostro attacco. Tutti i nostri aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano». E ha avvertito: «Se non ci sarĂ la pace, ci sarĂ una tragedia come mai prima». L’Onu: «Pericolosa escalation». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump colpisce l’Iran: raid Usa su tre siti nucleari

