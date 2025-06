Trump colpisce e annienta Fordow l’Iran reagisce e promette | Ora è guerra conseguenze eterne

In un gesto che scuote gli equilibri del Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco mirato contro i siti nucleari di Fordow in Iran, alimentando le tensioni e rischiando di scatenare un conflitto senza fine. Trump chiede negoziati, mentre Teheran promette vendetta. Quale sarà il passo successivo in questo difficile domino di potere? Le conseguenze potrebbero ridefinire il futuro della regione e del mondo intero.

Alle due del mattino, ora italiana, una serie di missili Usa hanno colpito tre siti nucleari in Iran. Un raid mirato ed efficiente, che ha portato all'apertura di un nuovo fronte nel conflitto mediorientale. Trump chiede la riapertura dei negoziati, mentre l'Iran promette vendetta e condanna le azioni congiunte di Gerusalemme e Washington. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump colpisce e annienta Fordow, l’Iran reagisce e promette: “Ora è guerra, conseguenze eterne”

