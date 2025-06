Trump bombarda il nucleare iraniano Ora il rischio è la reazione

In un episodio che scuote le fondamenta della pace mondiale, Donald Trump ha autorizzato un attacco senza precedenti contro impianti nucleari iraniani, portando il rischio di escalation a livelli inediti. Con l’uso di sofisticati bombardieri B-2 Spirit e missili Tomahawk, gli Stati Uniti si inseriscono ancora di più nel complesso scacchiere mediorientale. Ma quali potrebbero essere le conseguenze di questa scelta drastica? La risposta si trova nelle prossime mosse di un gioco ad alto rischio.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato, nella notte italiana tra sabato e domenica, un massiccio attacco militare contro tre impianti nucleari in Iran, segnando l'ingresso formale degli Stati Uniti nello scontro tra Israele e Repubblica islamica. Scontro che da due settimane segna il corso delle dinamiche in Medio Oriente, e non solo. L'operazione, condotta con bombardieri strategici B-2 Spirt e missili Tomahawk lanciati da sottomarini, ha colpito i siti atomici di Fordow, Natanz e Isfahan, in quella che Trump ha definito una "straordinaria vittoria militare", rivendicando che solo gli Usa potevano ottenere tale successo, e sostenendo che "adesso è il tempo della pace".