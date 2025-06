Trump bombarda i siti nucleari dell' Iran | ecco cosa sappiamo

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran raggiungono un nuovo livello: Trump ha colpito tre impianti nucleari iraniani, rivendicando l’uso delle bombe bunker buster. Un'azione che potrebbe cambiare gli equilibri regionali, mentre Teheran promette di proseguire il suo programma atomico. In questo scenario instabile, le prossime mosse di ogni parte saranno decisive per il futuro del Medio Oriente e non solo.

Gli Stati Uniti hanno colpito tre impianti nucleari in Iran, aprendo un nuovo fronte nel conflitto con Israele. Trump rivendica l'uso delle bombe bunker buster. L'Iran promette che il programma atomico andrà avanti.

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si è risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba Mop e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo ha assistito a un momento storico: Israele e Iran sono entrati in guerra, con gli Stati Uniti coinvolti al fianco di Tel Aviv.

