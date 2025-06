Trump blinda gli Usa dopo attacco all’Iran Hegseth | Siamo pronti a scontro prolungato

In un clima di crescente tensione internazionale, Trump ha rafforzato la difesa degli Stati Uniti dopo l’attacco all’Iran, dichiarando pubblicamente la preparazione a uno scontro prolungato. Hegseth sottolinea che il presidente ha agito nel rispetto delle leggi, informando immediatamente il Congresso secondo il War Powers Act. La situazione si fa sempre più complessa: l’America si prepara a un possibile lungo conflitto.

Sul rischio di impeachment del presidente, che secondo i democratici avrebbe dovuto avere il via libera del congresso per attaccare l'Iran, Hegseth è stato perentorio. Donald Trump ha rispettato tutte le leggi presenti nella Nazione ed ha avvisato il Congresso subito dopo il decollo degli aerei, come previsto dal War Powers Act. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump blinda gli Usa dopo attacco all’Iran, Hegseth: “Siamo pronti a scontro prolungato”

In questa notizia si parla di: trump - iran - hegseth - blinda

Gli Stati Uniti celebrano l'attacco all'Iran, Hegseth: “Devastato il programma nucleare iraniano”. Avvertimento a Teheran: “Ascolti Trump” - Gli Stati Uniti celebrano con fermezza e determinazione il successo dell’operazione militare contro l’Iran, distruggendo un’importante parte del suo programma nucleare.

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Attacco USA a Iran: le ripercussioni sull'Africa; Il cappello di Trump, le corna di Hegseth, le mani giunte di Caine: le immagini dalla Situation room; Hegseth, l'operazione non mirava al cambio di regime in Iran.