Trump avverte l’Iran | O la pace o sarà una tragedia peggiore Colpiremo ancora

Donald Trump lancia un avvertimento senza mezzi termini all’Iran: “O c’è pace o ci sarà una tragedia ben peggiore”. Dopo i raid sui siti nucleari iraniani, il presidente degli Stati Uniti ribadisce la fermezza di Washington e mette in guardia Teheran sulle conseguenze di un’ulteriore escalation. La tensione tra le due potenze si fa più alta che mai, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

"O ci sarà la pace o ci sarà una tragedia ben peggiore per l'Iran": con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un nuovo, durissimo monito a Teheran dopo i raid aerei che hanno colpito i siti nucleari iraniani. In un discorso pronunciato a tarda notte dalla Casa Bianca, Trump ha confermato che gli impianti di arricchimento nucleare "sono stati completamente e totalmente distrutti" e ha avvertito che l'azione militare americana potrebbe non essere finita. "Ricordate, ci sono ancora molti obiettivi. Quello di stasera è stato di gran lunga il più difficile e forse il più letale – ha dichiarato il presidente – ma se la pace non arriverà rapidamente, colpiremo quegli altri obiettivi con precisione, velocità e abilità.