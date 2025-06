Trump | attacco nella notte degli Usa ai siti sotterranei dell’Iran Bravi i nostri guerrieri Ora pace

In una mossa decisiva, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco notturno contro i principali siti nucleari sotterranei in Iran, tra cui Fordow, Natanz ed Esfahan. Donald Trump elogia i “nostri guerrieri” per il successo dell’operazione, dichiarando che tutti gli aerei sono ormai fuori dallo spazio aereo iraniano. Un’azione che, sperano, possa portare a un momento di tregua e di pace nella regione.

"Abbiamo completato con successo il nostro attacco ai tre siti nucleari in Iran, tra questi quello di Fordow, Natanz ed Esfahan. Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano". Lo scrive il presidente Usa Donald Trump sul suo profilo Truth

Iran sotto attacco, Khamenei risponde a Trump: «Non ci arrenderemo mai». Raid israeliani su siti nucleari e università di Teheran - In un momento di grande tensione internazionale, l’Iran si prepara a rispondere con fermezza alle recenti provocazioni, tra raid israeliani e minacce statunitensi.

Trump approva i piani d'attacco contro l'Iran. Khamenei: «Arrenderci? Mai» | L'Idf: «Colpiti oltre venti siti militari a Teheran» - In un clima di tensione crescente, Trump approva i piani d’attacco contro l’Iran, mentre Khamenei ribadisce: “Arrenderci mai”.

