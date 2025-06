Trump attacca l’Iran | Senza pace colpiremo ancora Da Teheran ondata di missili su Israele minacce Houthi ai militari Usa – I video

Tensione alle stelle nel cuore del Medio Oriente: l’Iran risponde con forza agli attacchi statunitensi, scatenando un'ondata di missili su Israele e intensificando le minacce houthi ai militari americani. I boati di Tel Aviv narrano uno scenario di conflitto aperto, mentre sirene di allerta si mescolano al rumore delle esplosioni. La stabilità della regione si sgretola, lasciando il mondo a chiedersi quale sarà il prossimo passo in questo escalation di tensione.

Sono stati sentiti forti boati per le esplosioni nel centro di Tel Aviv, confermati dall’agenzia Ansa, dopo che l’Idf ha lanciato l’allarme per il lancio di missili dall’Iran. La reazione di Teheran ai blitz Usa sui siti nucleari sarebbe partita con almeno 30 missili diretti su tutto il Paese israeliano, in particolare sulla capitale. Dopo una prima ondata di attacchi, le sirene continuano a suonare per l’arrivo di nuovi missili dall’Iran. Un missile avrebbe colpito Haifa, procurando gravi danni secondo i media israeliani. Ingenti distruzioni sono state causate agli edifici nei punti di impatto dei missili lanciati dall’Iran su Tel Aviv, secondo i soccorritori. 🔗 Leggi su Open.online

Dall'Iran centinaia di missili su Israele: esplosioni a Gerusalemme, boati a Tel Aviv. «In arrivo terza ondata, tutto il Paese sotto attacco». Teheran: «Catturata una pilota di jet israeliana». La replica: falso - Un'ondata di tensione scuote Israele: centinaia di missili iraniani colpiscono Gerusalemme e Tel Aviv, provocando esplosioni, boati e un bilancio tragico di morti e feriti.

Israele attacca, Teheran lancia una pioggia di missili: è guerra. La minaccia all'Iran: «Se colpite i civili, nel mirino i leader politici» | Nuova ondata di missili su Israele. L'Idf: «Andate nei rifugi» - In un escalation senza precedenti, Israele risponde con forza a Teheran, lanciando una pioggia di missili e attaccando i leader iraniani.

Tel Aviv colpisce un sito nucleare a Isfahan L’Iran risponde con una nuova ondata di missili sulle città israeliane E per aumentare la pressione “diplomatica” su Teheran Trump muove gli aerei capaci di sganciare la super bomba Gbu-57, avvicinandoli al teatro Vai su X

L’esercito iraniano ha lanciato una nuova ondata di missili contro Israele facendo scattare le sirene antiaeree in diverse parti del Paese. Gli attacchi aerei sono iniziati il 13 giugno dopo un bombardamento di Israele contro l'Iran per impedire a Teheran di svilu Vai su Facebook

Khamenei introvabile, salta incontro con Usa. Ondata droni kamikaze verso Israele; Trump attacca l'Iran: «Senza pace, colpiremo ancora». Da Teheran ondata di missili su Israele, minacce Houthi ai militari Usa - I video; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie.

Ondata di missili contro Israele. Terminato il vertice tra ministri degli Esteri di Uk, Francia, Germania e Iran | La diretta - Mentre i ministri europei cercano una via diplomatica a Ginevra, Israele colpisce i siti nucleari iraniani. Segnala msn.com

Ondata di missili dall’Iran verso Israele, colpito l’ospedale di Soroka. Netanyahu: “I tiranni di Teheran pagheranno l’intero prezzo” - Herzog: "I valori dell'umanità sono sotto attacco da parte di un regime jihadista che cerca di distruggerci" ... Secondo dire.it