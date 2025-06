Trump attacca l’Iran per la sinistra è colpa della Meloni Ma la Schlein si smarca dagli avvoltoi e sente la premier

In un clima di tensione crescente, tra attacchi statunitensi e minacce iraniane, la scena politica italiana si mobilita con decisione. Trump punta il dito contro la sinistra e la Meloni, mentre Schlein si distanzia dagli avvoltoi, cercando di mantenere la calma. Ore di consultazioni a Palazzo Chigi segnano l’impegno del governo per proteggere gli interessi italiani. La partita è aperta: ma quale sarà il prossimo passo?

Ore convulse di consultazioni e vertici, a Palazzo Chigi, per mettere in sicurezza possibili obiettivi italiani che potrebbero finire nel mirino di una reazione iranian a, dopo l'attacco di questa notte da parte degli Usa ai siti nucleari dell'Iran. Giorgia Meloni, che ha avuto contatti telefonici con Starmer e Merz, è stata a lungo a colloquio anche con la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, proprio per discutere degli sviluppi seguiti agli attacchi degli Usa all'Iran", come fanno sapere fonti del Nazareno. Ben diverso, come sempre, l'atteggiamento di altri settori del centrosinistra, dai grillini ai vari Fratoianni, che non hanno perso l'occasione per "sciacallare" ai danni del governo accusandolo non si sa bene di quali colpe, per l'escalation in Medio Oriente.