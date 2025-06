Trump attacca l’Iran | Distrutti i siti nucleari Teheran nega | Nessun danno grave Lavrov | Il mondo rischia di sprofondare nel caos – I video

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano: Trump attacca i siti nucleari di Teheran, mentre il regime nega danni gravi e avvia evacuazioni strategiche. La scena si infiamma con scontri diplomatici e video che mostrano le operazioni militari, mentre Lavrov mette in guardia: il mondo rischia di sprofondare nel caos. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa escalation? Le risposte si intrecciano in un quadro sempre più complesso, dove la stabilità globale è a rischio.

Ben prima degli attacchi di questa notte ai siti nucleari da parte degli Stati Uniti, le autoritĂ iraniane avrebbero fatto evacuare le strutture. In piĂą sarebbero stati trasferiti «i materiali ingrado di causare radiazioni», secondo quanto riporta Sky News Arabic che cita l’agenzia iraniana Irna. In particolare l’attacco al sito di Fordow non avrebbe provocato i danni sperati da Donald Trump. Si tratta di uno dei principali obiettivi, in cui il programma nucleare iraniano sarebbe stato a un livello molto vicino alla produzione di un ordigno. Il convoglio con l’uranio trasferito da Fordow. «Contrariamente a quanto affermato dal presidente Donald Trump» il sito nucleare di Fordow «non ha subito gravi danni», ha detto Mohammad Manan Raisi, deputato del Parlamento iraniano di Qom, dove si trova l’impianto nucleare, sottolineando che «non si è verificata alcuna emissione di materiale pericoloso dal sito nucleare dopo l’attacco, poichĂ© il materiale a rischio era stato evacuato dal sito», come riporta l’agenzia iraniana Mher. 🔗 Leggi su Open.online