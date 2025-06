Trump attacca l’Iran | Distrutti i siti nucleari Teheran nega | Nessun danno grave la mossa sull’uranio prima dei blitz Usa Missili su Israele – I video

Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: prima degli attacchi notturni ai siti nucleari iraniani, Teheran avrebbe evacuato le strutture e trasferito materiali pericolosi. Nonostante le dichiarazioni di Trump e le immagini dei presunti danni, l’Iran nega conseguenze gravi. La situazione si infiamma in un quadro di escalating geopolitico, con i prossimi sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri regionali e globali. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Ben prima degli attacchi di questa notte ai siti nucleari da parte degli Stati Uniti, le autorità iraniane avrebbero fatto evacuare le strutture. In più sarebbero stati trasferiti «i materiali ingrado di causare radiazioni», secondo quanto riporta Sky News Arabic che cita l’agenzia iraniana Irna. In particolare l’attacco al sito di Fordow non avrebbe provocato i danni sperati da Donald Trump. Si tratta di uno dei principali obiettivi, in cui il programma nucleare iraniano sarebbe stato a un livello molto vicino alla produzione di un ordigno. Il convoglio con l’uranio trasferito da Fordow. «Contrariamente a quanto affermato dal presidente Donald Trump» il sito nucleare di Fordow «non ha subito gravi danni», ha detto Mohammad Manan Raisi, deputato del Parlamento iraniano di Qom, dove si trova l’impianto nucleare, sottolineando che «non si è verificata alcuna emissione di materiale pericoloso dal sito nucleare dopo l’attacco, poiché il materiale a rischio era stato evacuato dal sito», come riporta l’agenzia iraniana Mher. 🔗 Leggi su Open.online

