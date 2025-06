Trump attacca l’Iran distrutti 3 siti nucleari | Ora la pace o sarà tragedia

L’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran ha acceso un nuovo focolaio di tensione internazionale. Con tre impianti nucleari distrutti, tra cui Fordow, Natanz ed Esfahan, la delicatezza della situazione sembra raggiungere un punto di rottura. Ora, il mondo si trova sull’orlo di una possibile crisi: la pace o una tragedia senza precedenti. La domanda che ci poniamo è: come evolverà questa complessa vicenda?

Washington, 22 giugno 2025 – Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco militare contro l’Iran, colpendo tre impianti nucleari strategici. L’operazione, ordinata dal presidente Donald Trump, è stata annunciata poco dopo le 2:00 ora italiana di domenica 22 giugno, con un post su Truth Social in cui Trump ha dichiarato: “ Abbiamo completato con successo il nostro attacco ai tre siti nucleari in Iran, tra cui Fordow, Natanz ed Esfahan. Tutti gli aerei stanno tornando in sicurezza a casa. Congratulazioni ai nostri grandi guerrieri americani ”. L’attacco, che ha visto l’impiego di bombardieri stealth B-2 e bombe GBU da 13 tonnellate – ordigni “bunker buster” capaci di distruggere strutture sotterranee – ha preso di mira in particolare Fordow, considerato il cuore del programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: trump - iran - nucleari - siti

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si è risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba Mop e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo ha assistito a un momento storico: Israele e Iran sono entrati in guerra, con gli Stati Uniti coinvolti al fianco di Tel Aviv.

GLI STATI UNITI ENTRANO (UFFICIALMENTE) IN GUERRA A FIANCO DELL’AGGRESSORE Trump su Truth: «Abbiamo attaccato tre siti nucleari. Andremo avanti se non ci sarà la pace» I Guardiani della Rivoluzione iraniani: «Adesso è guerra» Vai su X

Trump: 'bombardati tre siti nucleari in Iran'. Il presidente Usa ringrazia i 'grandi guerrieri americani' e annuncia che 'ora il momento della pace' Vai su Facebook

Trump: Ora ci sarà la pace o una tragedia L'Iran: Ora ogni americano potrà essere un obiettivo - Trump alla Nazione: Grande successo. All'Iran: Ora o ci sarà la pace o ci sarà una tragedia mai come prima; Trump: Abbiamo attaccato tre siti nucleari in Iran; Israele - Iran, le news in diretta. Trump: “Abbiamo attaccato con successo tre siti nucleari iraniani”.

Attacco Usa, Trump: «Siti nucleari Iran distrutti». Netanyahu: «Decisione storica». Guterres: «Pericolosa escalation» - ha scatenato una valanga di reazioni a livello internazionale, dipingendo un ... Segnala msn.com

Trump bombarda i siti nucleari dell'Iran: ecco cosa sappiamo - Gli Stati Uniti sono entrati direttamente nella guerra tra Israele e Iran, colpendo nella notte tre siti nucleari strategici: Fordow, Natanz e Isfahan. Scrive msn.com