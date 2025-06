Trump attacca l’Iran con Israele | Ora inizia la guerra

Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran si intensificano, con Donald Trump che decide di intervenire direttamente. La situazione si fa sempre più incandescente, e il rischio di un’escalation globale cresce di ora in ora. In un contesto già precario, le ultime mosse dei leader sembrano puntare all’allargamento del conflitto, lasciando l’Italia e il mondo intero a contemplare uno scenario di guerra ormai imminente.

Gli Stati Uniti si uniscono alla guerra di Israele contro l’Iran. Non una notizia sorprendente, ma sicuramente non sperata per via dell’instabilità del territorio e per le alte probabilità di un’escalation. Le dichiarazioni dei leader in queste prime fasi non sembrano richiamare alla pace, ma anzi proprio a un allargamento del conflitto. È arrivata in nottata, per l’Italia, la notizia che Donald Trump ha deciso di sganciare un carico di bombe su tre siti nucleari iraniani: Fordow, Natanz e Isfahan. L’attacco è avvenuto senza l’approvazione del Congresso. Gli Usa di nuovo in guerra. Attraverso i social, il presidente americano Donald Trump fa sapere di aver attaccato direttamente l’Iran, colpendo tre siti nucleari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it