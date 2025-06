Trump apre al cambio di regime a Teheran | Make Iran great again

Donald Trump sorprende il mondo aprendo alla possibilità di un cambio di regime in Iran, rilanciando lo storico slogan “Make Iran great again”. Con questa dichiarazione senza mezzi termini, rompe un tabù diplomatico e segnala un cambiamento di rotta nella sua politica estera. È la prima volta dall’inizio delle tensioni con Teheran che un leader occidentale evoca con chiarezza la caduta del regime attuale, aprendo scenari ancora tutto da definire.

Donald Trump rompe un tabù diplomatico e apre esplicitamente alla possibilità di un cambio di regime in Iran, rilanciando il suo storico slogan in una versione adattata al contesto mediorientale: “Make Iran great again”. È la prima volta, dall’inizio dell’escalation con Teheran, che il presidente americano evoca senza ambiguità la caduta del potere attuale. “ Non è politicamente corretto usare il termine ‘cambio di regime’, ma se l’attuale regime iraniano non è in grado di rendere l’Iran di nuovo grande, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime? MIGA!!!”, ha scritto Trump sui social, giocando con l’acronimo del suo celebre “ MAGA ” (Make America great again), trasformato per l’occasione in “MIGA”, con chiaro riferimento all’Iran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump apre al cambio di regime a Teheran: “Make Iran great again”

