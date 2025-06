Trump apre a cambio di regime a Teheran

Un’affermazione sorprendente: Donald Trump, per la prima volta, apre alla possibilità di un cambio di regime a Teheran. Mentre il termine è spesso evitato nel linguaggio diplomatico, il suo messaggio sembra suggerire una svolta nei suoi atteggiamenti verso l’Iran. Ma cosa potrebbe significare davvero questa apertura? È un segnale di cambiamento o solo una provocazione? Scopriamolo insieme e analizzamo le implicazioni di questa dichiarazione storica.

"Non è politicamente corretto usare il termine 'cambio di regime', ma se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere l'Iran di nuovo grande, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime??? Miga!!!": lo scrive Donald Trump, parafrasando Maga (Make America great again) in Miga per adattarlo all'Iran. E' la prima volta che il presidente sembra aperto ad un cambio di regime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump apre a cambio di regime a Teheran

