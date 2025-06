Trump all’Iran | Se non arriva la pace colpiremo ancora

In un clima di tensione crescente tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump non perde occasione per sottolineare la forza e l’unità della sua squadra. Dopo l’attacco agli impianti nucleari iraniani, il presidente americano ringrazia Israele e i soldati americani, lasciando intendere che la risposta sarà decisa e senza precedenti. La pace o la tragedia: il mondo osserva con trepidazione gli sviluppi di questa crisi internazionale.

Donald Trump ringrazia il premier israeliano Netanyahu e i soldati americani dopo l’attacco Usa agli impianti nucleari iraniani. “Abbiamo lavorato come una squadra come forse nessuna squadra ha mai lavorato prima”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca parlando dell’alleato. ” Non esiste esercito al mondo che avrebbe potuto fare ciò che abbiamo fatto stasera”, ha aggiunto Trump prima di avvertire l’Iran: “Ci sarà la pace o ci sarà una tragedia per l’Iran, molto più grande di quella a cui abbiamo assistito negli ultimi otto giorni”, ha detto ancora il presidente Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump all’Iran: “Se non arriva la pace colpiremo ancora”

In questa notizia si parla di: trump - iran - pace - arriva

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterà l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterà una massima pressione.

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Il discorso di Trump: «La pace o colpiremo ancora» La superbomba bunker-buster e i missili - Nelle notizie di domenica 22 giugno, il mondo assiste a un momento cruciale nel conflitto tra Israele e Iran, con un discorso di Trump che ha acceso gli animi.

Trump, il discorso dopo l'attacco all'Iran: "Il bullo del Medio Oriente ora deve fare la pace" https://iltempo.it/esteri/2025/06/22/video/trump-attacco-iran-bullo-del-medio-oriente-pace-ultime-notizie-guerra-43092529/… via @IlTempo_official Vai su X

Trump: 'bombardati tre siti nucleari in Iran'. Il presidente Usa ringrazia i 'grandi guerrieri americani' e annuncia che 'ora il momento della pace' Vai su Facebook

Gli Usa bombardano tre siti nucleari in Iran. Trump: 'Ora la pace o ci sarà una tragedia'. Teheran: 'E' guerra'; Il discorso di Trump e il post su Truth: «Grazie ai nostri grandi guerrieri. Armi magnifiche nei cieli iraniani, la montagna nucleare è andata»; Trump all'Iran: Se non arriva la pace colpiremo ancora.

Trump all’Iran: “Se non arriva la pace colpiremo ancora” - Donald Trump ringrazia il premier israeliano Netanyahu e i soldati americani dopo l'attacco Usa agli impianti nucleari iraniani. Come scrive lapresse.it

Usa bombardano l’Iran, colpiti 3 siti nucleari. Impiegati 6 bombardieri B-2. Trump: «Ora è il momento per la pace». Teheran: «È iniziata la guerra» - Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco aereo senza precedenti contro tre siti nucleari in Iran: Fordow, Natanz ed Esfahan. Si legge su msn.com