Trump a rischio impeachment | poteva davvero attaccare l’Iran senza via libera del Congresso?

Il rischio di impeachment aleggia su Donald Trump, sollevando interrogativi sulla sua capacità di agire senza l’approvazione del Congresso. Mentre il mondo politico si confronta con questa delicata situazione, due figure di spicco dell’opposizione – Bernie Sanders e Alexandria Ocasio Cortez – sfruttano al massimo questa occasione per rafforzare le proprie posizioni. La domanda che ci poniamo è: fino a che punto può spingersi un presidente in assenza di un consenso istituzionale?

Al momento comunque sono due i leader dell'opposizione che stanno tentando di sfruttare questo momento a loro vantaggio. Si tratta dell'ormai famoso governatore del Vermont, il democratico Bernie Sanders, e della deputata Alexandria Ocasio Cortez, famigerata per i suoi discorsi sui diritti degli americani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump a rischio impeachment: poteva davvero attaccare l’Iran senza via libera del Congresso?

In questa notizia si parla di: trump - rischio - impeachment - poteva

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Il presidente Trump nel discorso alla Nazione a seguito dei bombardamenti in Iran ha sottolineato il suo obiettivo che è quello di negoziare con Teheran e porre fine alla guerra. Nel messaggio però il tono di Trump è stato perentorio. Non ha fissato un limite te Vai su Facebook

Lo Stato tragico dell’Unione Il racket della Casa Bianca, l’orgoglio europeo e l’abisso del Pd di Schlein; Si può dare l’assalto al parlamento e farla franca? Probabilmente sì; La procedura d’impeachment contro Trump è un’arma a doppio taglio - Pierre Haski.

Attacco Usa in Iran, Trump a rischio impeachment per non aver chiesto l’ok del Congresso: i precedenti dal Vietnam ad Afghanistan e Iraq - Donald Trump doveva passare dal Congresso prima di sferrare l’offensiva sui siti nucleari iraniani? Da unita.it

Ocasio-Cortez: “Trump viola la Costituzione, ora impeachment” - Secondo la deputata, colpendo le strutture nucleari iraniane senza l’autorizzazione del Congresso Trump ha violato la Costituzione e i poteri di guerra attribuiti all'assemblea legislativa ... Si legge su dire.it