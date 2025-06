Truffe agli anziani arriva il video di Federfarma Calabria e carabinieri per proteggersi

In un’epoca in cui le truffe agli anziani sono sempre più frequenti, nasce un'alleanza strategica tra Federfarma Calabria e i Carabinieri per tutelare i nostri più fragili. Un video informativo rivolto a tutta la comunità calabrese nasce dall’impegno congiunto di queste istituzioni, volto a sensibilizzare e proteggere gli anziani dai rischi e dalle insidie del web e della strada. Scopri come questa iniziativa può fare la differenza nella sicurezza di tutti noi.

Una vera e propria alleanza per la sicurezza degli anziani prende forma in Calabria, grazie alla sinergia tra la legione carabinieri Calabria e Federfarma Calabria, rappresentata dal presidente regionale Vincenzo Defilippo, dal segretario Alfonso Misasi e da Costantino Gigliotti, referente per le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Truffe agli anziani, arriva il video di Federfarma Calabria e carabinieri per proteggersi

In questa notizia si parla di: calabria - anziani - federfarma - carabinieri

I Carabinieri incontrano gli anziani presso agli “Orti Sul Secchia” per parlare di truffe e furti - Martedì pomeriggio, presso l’Associazione “Orti Sul Secchia” di Sassuolo, il Maresciallo Maggiore Giuseppe Renna ha incontrato circa 90 anziani per un'importante discussione su truffe e furti.

BASTA TRUFFE AGLI ANZIANI, PROTOCOLLO D'INTESA TRA LEGIONE CARABINIERI CALABRIA E FEDERFARMA - Obiettivo: realizzare e diffondere un video educativo contro le truffe, creato congiuntamente dalle due realtà istituzionali https://www.calabri Vai su Facebook

Carabinieri e Federfarma Calabria sottoscrivono un protocollo d’intesa contro le truffe agli anziani; Truffe agli anziani, la campagna di Carabinieri e Federfarma; Truffe ad anziani: due arresti in flagranza in Calabria.

Carabinieri e Federfarma Calabria sottoscrivono un protocollo d’intesa contro le truffe agli anziani - La Legione Carabinieri "Calabria" , promotrice di un'importante iniziativa per la sicurezza degli anziani, ha avviato una collaborazione strutturata con Federfarma Calabria att ... Riporta msn.com

Calabria, truffe agli anziani: protocollo d'intesa tra Carabinieri e Federfarma per la realizzazione di uno spot - Lo spot, che sarà proiettato nei ledwall e nei monitor delle oltre 800 farmacie calabresi, mostra delle immagini semplici come quelle dei fumetti ma piene di significato in cui, con frasi dirette e ch ... Secondo msn.com