Truffe agli anziani a Genova tredici arresti E spunta il raggiro del concorso pubblico | Video

A Genova, una banda di truffatori ha orchestrato un ingegnoso raggiro ai danni di anziani, accumulando oltre mezzo milione di euro. La loro operazione, smantellata dai Carabinieri con 13 arresti, coinvolgeva anche soggiorni in alberghi per gli autori delle truffe. Scopriamo come questa banda ha messo a segno il colpo e quali sono le strategie usate per ingannare le vittime, mettendo in guardia contro i pericoli che si celano dietro queste truffe.

La banda di truffatori faceva soggiornare gli autori di raggiri in alberghi a Genova. Contestati dai carabinieri colpi per mezzo milione di euro: 13 arresti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Truffe agli anziani a Genova, tredici arresti. E spunta il raggiro del concorso pubblico | Video

Falsi atti giudiziari e truffe ai clienti: avvocato di Nola agli arresti domiciliari - Un avvocato del Foro di Nola è agli arresti domiciliari con 27 capi d'imputazione per truffa, infedele patrocinio e falso.

