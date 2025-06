Truffati nel traffico anziani nel mirino di due bande di ladri

Nel cuore della città, due bande di ladri specializzate nelle truffe agli anziani sono state smantellate dalla polizia, che ha arrestato sei sospettati tra Prati e l’Appio. Questi criminali, esperti in raggiri nei parcheggi dei supermercati e nel traffico cittadino, avevano trasformato il territorio in un campo di battaglia per le loro truffe. Ora, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, la sicurezza degli anziani torna a essere una priorità.

Due bande gemelle. Nel mirino le coppie di anziani, raggirate e derubate. Nei parcheggi dei supermercati o nel traffico cittadino cambiava lo scenario ma non il modus operandi. A mettere fine alle loro scorribande la polizia, che ha arrestato sei persone, due a Prati e le altre quattro all'Appio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Truffati nel traffico, anziani nel mirino di due bande di ladri

