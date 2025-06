Truffa agli anziani da 300mila euro arrestate 13 persone

In un’operazione che ha scosso il mondo della sicurezza, 13 persone sono state arrestate a Napoli e dintorni per aver orchestrato una vasta truffa da ben 300 mila euro ai danni di anziani vulnerabili. I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno smantellato una rete criminale, dimostrando ancora una volta come l’attenzione alle fasce più deboli sia prioritaria. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante operazione.

Nelle prime ore di questa mattina, a Napoli ed hinterland, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno proceduto ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere*, emessa dal tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 13 soggetti, tutti originari del napoletano, per associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di anziani. L'esecuzione di tali misure relative all'indagine denominata "Pomelia" è stata effettuata da circa 100 Carabinieri dei Comandi Provinciali di Genova e Napoli. Le complesse indagini del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova San Martino, coordinate dalla Procura della Repubblica genovese, hanno permesso di individuare un sodalizio criminale capeggiato da una coppia, D'ERRICO Alessandro e MASCITELLI Antonietta, con precedenti di polizia, strutturato su: una componente logistica che si occupava di fornire veicoli e telefoni cellulari nonché di mettere a disposizione dei locali (utilizzati come veri e propri call center) per l'organizzazione;

