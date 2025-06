Trovato morto l’escursionista olandese disperso sul Gran Paradiso

Tragedia sulle vette del Piemonte: è stato trovato senza vita l’escursionista olandese disperso sul Gran Paradiso. Scomparso da mercoledì 18 giugno, il suo ultimo contatto risaliva al rifugio Bruno Piazza in Valchiusella. Dopo intense ricerche e verifiche, le speranze si sono spente. Questo triste episodio ci ricorda quanto le montagne siano maestose ma anche imprevedibili, invitandoci alla prudenza e al rispetto della natura.

È stato trovato morto l' escursionista di nazionalità olandese disperso durante un trekking in Piemonte lungo la Grande Traversata delle Alpi, con ultimo contatto certo presso il rifugio Bruno Piazza in Valchiusella. Non si avevano più sue notizie da mercoledì 18 giugno. Dalle prime verifiche, effettuate dai tecnici del Soccorso Alpino, era stata riscontrata la sua permanenza alla Locanda dell'Aquila a Piamprato, Comune di Valprato Soana, località da dove l'uomo sarebbe partito la mattina del 18 giugno diretto al rifugio Dondena, in Valle d'Aosta. In questa seconda struttura, l'uomo non si è però mai registrato.

