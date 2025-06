Trovati i responsabili dell' omicidio del biologo italiano ucciso in Colombia Incastrati dai cellulari

Una triste vicenda che ha sconvolto l’Italia e la Colombia: sono stati identificati e formalmente accusati i responsabili dell’omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, ucciso a Santa Marta lo scorso 6 aprile. Grazie alle indagini approfondite e all’analisi dei cellulari, le autorità colombiane hanno eseguito provvedimenti restrittivi contro quattro cittadini colombiani. La giustizia italiana e colombiana collaborano strettamente per fare piena luce su questa tragica vicenda.

Sono stati eseguiti in Colombia provvedimenti restrittivi, emessi dalla Autorità Giudiziaria del Dipartimento di Magdalena, nei confronti di 4 cittadini colombiani ritenuti responsabili dell'omicidio, in concorso, del cittadino italiano Alessandro Coatti, commesso il 6 aprile scorso, a Santa Marta (in Colombia). Il corpo venno fatto a pezzi. La Procura della Repubblica di Roma, nell'ambito del relativo procedimento, ha sviluppato le indagini in ambito nazionale, attraverso diversificati e complessi accertamenti svolti dai Carabinieri del Ros. Le investigazioni, svolte in sinergia con la Procura Sezionale del Dipartimento di Magdalena nell'ambito di attività rogatoriale, con gli apparati di polizia colombiani e con il costante supporto del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e dell'Ambasciata d'Italia a Bogotà, sono state caratterizzate, oltre che dalla escussione di persone informate sui fatti, da accurati accertamenti tecnici su oggetti e dispositivi elettronici appartenuti alla vittima.

