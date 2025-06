Troppi incidenti sì alla rotatoria più sicura

Troppe collisioni e incidenti gravi hanno reso urgente intervenire all'incrocio tra viale Ticino e viale Po a Lonate Pozzolo. La soluzione? Una rotatoria moderna, inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche come prioritaria. L’assessore Gennaro Portogallo spiega: "Sarà una rotatoria leggermente ovalizzata, che ha lo scopo di ammorbidire gli ingressi all’incrocio, in questo modo vogliamo...

Troppi incidenti, anche gravi: l’incrocio tra viale Ticino e viale Po, a Lonate Pozzolo, diventerĂ piĂą sicuro grazie alla realizzazione di una rotatoria. Nel Piano triennale delle opere pubbliche è inserita come prioritaria la realizzazione di una rotonda. Spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Gennaro Portogallo: "SarĂ una rotatoria leggermente ovalizzata, che ha lo scopo di ammorbidire gli ingressi all’incrocio, in questo modo vogliamo sfruttare gli spazi ed evitare di procedere con l’esproprio dei terreni dei privati". Il costo è intorno ai 500mila euro. Il progetto dovrebbe essere adottato nel Piano delle opere pubbliche entro fine luglio e poi approvato dal consiglio comunale nel mese di settembre, quindi l’intenzione dell’amministrazione comunale è di procedere con l’affidamento dei lavori entro la fine di quest’anno per poi dare il via all’opera nella primavera del prossimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Troppi incidenti, sì alla rotatoria piĂą sicura

