Troppe case abbandonate e a rischio crollo arriva una stretta del Comune | firmata ordinanza

Il Comune di Grotte si mobilita contro il degrado e il rischio crollo: con un'ordinanza firmata dal sindaco Alfonso Provvidenza, si intensificano i controlli e le sanzioni sui immobili abbandonati e pericolanti. Troppe case lasciate a deteriorarsi, trasformate in discariche a cielo aperto, minacciano la sicurezza e il decoro cittadino. Ora, è il momento di agire per restituire dignità e sicurezza alle nostre strade e ai nostri quartieri.

