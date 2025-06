Trofeo Shalom atto finale | a Montesarchio si assegna la coppa

Il 22 giugno 2025, Montesarchio si trasforma nel palcoscenico dello spettacolo calcistico con le finali del 40° Trofeo Shalom – Tabacchi Collarile Cup. Tre emozionanti incontri, tutti gratuiti, promettono un pomeriggio di adrenalina, passione e colpi di scena. Dalle ore 16:00, il campo dell’Stadio “Allegretto” accoglierà sfide che consacreranno la squadra vincitrice, regalando ai presenti momenti indimenticabili. È l’appuntamento da non perdere per gli amanti dello sport e dello spettacolo.

Sarà una domenica di grande calcio e spettacolo quella del 22 giugno 2025, quando andranno in scena le finali del 40° Trofeo Shalom – Tabacchi Collarile Cup, presso lo Stadio "Allegretto" di Montesarchio. Tre le gare in programma, tutte a ingresso gratuito, per un pomeriggio che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena: Ore 16:00 – Giugliano Calcio vs Sorrento Sfida per il 5° e 6° posto, tra due squadre pronte a chiudere il torneo con una prova d'orgoglio. Ore 17:30 – Casertana vs Gelbison In palio il terzo posto in un match che promette ritmo e intensità, tra due formazioni che hanno dimostrato qualità e carattere.