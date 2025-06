’Trofeo Cerbai’ Under 14 Grosseto benedetti rigori

Il Trofeo Cerbai Under 14 di Grosseto si conclude con un trionfo emozionante: i giovani biancorossi hanno conquistato il titolo nel finale al termine di una battaglia all’ultimo rigore contro il Coano Santa Lucia. Una vittoria che testimonia il talento e la determinazione dei futuri campioni, pronti a scrivere pagine importanti del calcio giovanile. La passione e l’impegno dei ragazzi sono la vera chiave di questo successo memorabile.

Il ’Trofeo Cerbai’ va al Grosseto. Sul terreno di gioco dell’impianto ’ Bruno Buozzi ’ di Firenze, il Grosseto, al termine di una partita molto combattuta e incerta, è riuscita ad imporsi nella finale della competizione riservata alla categoria Giovanissimi provinciali Under 14. I giovani biancorossi nell’atto conclusivo di questa importante manifestazione si sono imposti sui pratesi del Coano Santa Lucia per 7-6 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari erano terminati con il punteggio di 2-2. I torellini allenati da Rocco Crea erano passati in vantaggio al 10’ con D’Ambra. I lanieri però reagivano con forza e ribaltavano il risultato portandosi in vantaggio grazie alla doppietta di Kulla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ’Trofeo Cerbai’ Under 14. Grosseto, benedetti rigori

In questa notizia si parla di: grosseto - trofeo - cerbai - under

Grosseto Giovanissimi in semifinale del Trofeo Orlandi contro Pisa - I Giovanissimi di Grosseto sono in semifinale del Trofeo Orlandi contro Pisa. La squadra provinciale, composta da nati nel 2011, affronterà i pari età toscani oggi alle 15:30 al Rossetti di Cecina, con l'obiettivo di conquistare la finale e tentare il colpaccio.

La Robur e gli avversari 2025-2026. Grosseto su tutti, poi le ‘ambiziose’ - La stagione 2025/26 della Serie D sta prendendo forma, con la Robur Siena pronta a sfidare avversari agguerriti, tra cui il Grosseto, insieme ad altre squadre ambiziose.

’Trofeo Cerbai’ Under 14. Grosseto, benedetti rigori; ALLIEVI B e GIOVANISSIMI B, tutto pronto per il TROFEO CERBAI; Risultati Terza Categoria Grosseto - Girone Unico - Playoff - Toscana - 2024-25.

'Trofeo Cerbai' Under 14. Grosseto, blessed penalties - In precedenza il Grosseto, per arrivare in finale, aveva eliminato nel triangolare di primo turno Montelupo e Poggibonsese e, in semifinale, il Bellaria Cappuccini, grazie ad un gol segnato da Galdi ... Scrive sport.quotidiano.net

“Trofeo Cerbai”: il Grosseto di Gafà sul campo dell’Aquila Montevarchi - Prende il via oggi la ventiduesima edizione del trofeo Cerbai”riservato ai vincitori dei campionati provinciali della Categoria Giovanissimi B Under 14. Come scrive grossetosport.com