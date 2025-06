Tripletta Yildiz Kenan completa lo show a Philadelphia | finta sul suo diretto avversario e piatto destro a suggellare una prestazione super! – VIDEO

Kenan Yildiz brilla a Philadelphia con una tripletta da autentico fuoriclasse, lasciando il pubblico senza fiato. Con un’astuta finta sul diretto avversario e un destro potente, il talento turco chiude la partita e mette in archivio un’altra prestazione super. La sua performance non solo consacra il suo incredibile talento, ma potrebbe anche segnare la svolta decisiva per i bianconeri. L’avventura continua: cosa ci riserverà il futuro di Yildiz?

Tripletta Yildiz, il turco fa il fenomeno a Philadelphia! Altra prodezza del numero 10 bianconero, che chiude la contesa!. E dopo il terra aria di destro, arriva la “ciliegina” sulla torta che mette forse la parola fine sulla contesa tra Juve e Wydad Casablanca. Kenan Yildiz si porta a casa il pallone, mettendo a segno una tripletta che consegna i bianconeri agli ottavi di finali del Mondiale per Club. Kenan Y?ld?z ?? Juventus 3-0 Wydad Casablanca?? Kenan Y?ld?z has hattrick! pic.twitter.comGboS6u7aSR — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 22, 2025 Il numero 10 bianconero arriva a questo traguardo storico grazie a un’assistenza di Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tripletta Yildiz, Kenan completa lo show a Philadelphia: finta sul suo diretto avversario e piatto destro a suggellare una prestazione super! – VIDEO

