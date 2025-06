Triple palle perse l' mvp Shai o le sorprese Caruso e McConnell? Ecco chi e cosa deciderà gara-7

Stasera alle 2 italiane, il destino dell'anello NBA si deciderà tra Thunder e Pacers in un entusiasmante gara 7 a Oklahoma City. Tra triple perse, sorprese come Caruso e McConnell, e l'MVP Shai, ogni dettaglio conta. Ecco le 5 chiavi fondamentali per conquistare il titolo: preparatevi a scoprire chi avrà la meglio in questa epica sfida!

Stanotte (ore 2 italiane) si assegna il titolo nello spareggio tra Thunder e Pacers a Oklahoma City. Le 5 chiavi per conquistare l'anello.

Virtus: Ivanovic soddisfatto della difesa e dei rimbalzi, ma palle perse da migliorare - La Virtus Bologna si prepara a scalare le vette del basket italiano, con un Dusko Ivanovic entusiasta della prestazione difensiva e dell’intensità mostrata.

In una escalation finale in pieno stile "Pulp Fiction", Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 15 degli ultimi 16 punti dei Thunder, con 3 canestri e 8 tiri liberi a segno nei 5 minuti finali. L'MVP ha ripulito una partita sporca di OKC, da 13 palle perse e 3/17 da tre

NBA Finals, Shai Gilgeous-Alexander non cerca scuse: "Abbiamo fatto schifo" - Gli Oklahoma City Thunder hanno sprecato malamente il primo match point per il titolo, finendo sotto di oltre 20 lunghezze nel primo tempo di gara- sport.sky.it scrive